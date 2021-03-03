元月景氣續亮黃紅燈 未來有望亮紅燈 17:232021/03/03 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國發會今（3）日公布元月景氣燈號，在金融面、生產面表現俱佳的情況下，景氣綜合判斷分數37分，創下2010年9月以來最高，景氣續亮黃紅燈，經濟持續增溫。 經濟發展處長吳明蕙表示，當前不論生產或出口都持續好轉，不僅資通訊表現好，傳統產業表現也很好，這說明景氣的回升非僅是金融面表現好，而是實體經濟表現亦佳，景氣增溫料將持續下去。 吳明蕙表示，預期未來幾個月有機會可以看到紅燈，但是全球疫情仍是最大的不確定因素，值得密切關注。 《經濟》景氣連2亮黃紅燈 經濟增溫 台股開盤反彈 小漲86點 台積電持平 (工商 ) #景氣 #亮黃紅燈 #金融面 #國發會 #生產面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公股金融圈高層大地震 土銀黃伯川、合庫陳世卿 雙雙請辭 04:102021/03/03 財經要聞 江宏傑、福原愛獻聲盼喚醒昏迷粉絲 主播張齡予曝背後暖心一面 13:072021/03/03 娛樂 美高收債 布局時機浮現 04:102021/03/03 投資理財 苗栗市農會激戰 現任抽籤勝出 04:102021/03/03 地方新聞 疫情過後 東協經濟復甦力道強 04:102021/03/03 投資理財 後疫情時代 藝術市場停看聽 04:102021/03/03 財經焦點 慘了！眼前紅燈煞不住 騎士撞飛停等紅燈員警 13:522021/03/03 社會 散熱強將曜越、安力元月好會賺 04:102021/03/03 證券．權證 《國際經濟》緊急狀態衝擊 日本2月服務業PMI連13月下滑 10:002021/03/03 財經 近月海外基金評比 印度最風光 04:102021/03/03 投資理財 商品期貨趨勢專欄－經濟樂觀 黃金重回弱勢 04:102021/03/03 證券．權證 財經熱門新聞 台積電殺多少再買？驚洩進場價 小心上面隱形天花板 - 財經 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 美國老大撂一句狠話 比特幣大暴殺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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