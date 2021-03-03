國發會今（3）日公布元月景氣燈號，在金融面、生產面表現俱佳的情況下，景氣綜合判斷分數37分，創下2010年9月以來最高，景氣續亮黃紅燈，經濟持續增溫。

經濟發展處長吳明蕙表示，當前不論生產或出口都持續好轉，不僅資通訊表現好，傳統產業表現也很好，這說明景氣的回升非僅是金融面表現好，而是實體經濟表現亦佳，景氣增溫料將持續下去。

吳明蕙表示，預期未來幾個月有機會可以看到紅燈，但是全球疫情仍是最大的不確定因素，值得密切關注。

(工商 )