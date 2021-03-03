先進光（3362）去年股東會決議辦理總股數達2千萬股的私募案，該私募案今（3）日正式敲定私募價格為37.4元，略高於3日收盤價37.35元，先進光指出，實際私募價格、轉換或認購價格應會落在29.92元。

先進光3日召開董事會討論私募普通股定價相關事宜，先進光並未公布私募對象為誰，僅表示，參與私募者既非公司內部人也非關係人，而是能對公司未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人。

先進光指出，此次私募股數為2千萬股，私募價格則以今（3）日為定價基準日，並以其前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後換算參考價為37.4元。另以不低於參考價格之八成來設算實際每股私募認購價為29.92元。

先進光表示，此次辦理私募係為了充實營運資金、償還銀行借款，以健全財務結構，並藉以強化公司競爭力，提升營運效能，以對股東權益產生正面助益。

(工商 )