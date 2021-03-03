桃園市57歲陳姓婦人，獨自前往大崙郵局準備匯款10萬元，郵局人員見她神色慌張直覺有異，還說要匯款給從事石油相關工作男友，直覺陳婦遭到詐騙，中壢警分局大崙派出所警員趕赴現場了解，及時說明讓她保住辛苦賺來養老的積蓄。

陳婦於臉書結識一名男子，雙方加LINE成為好友，男子向陳婦謊稱自己從事石油相關工作，近日公司周轉不靈，需要10萬元資金，並稱來台時會馬上償還，陳婦不疑有他便至郵局欲匯款。

大崙派出所警員許淑婷、劉羽軒接獲報案，趕赴現場了解得知陳婦是誤信跨國網路交友、為愛昏頭，當機立斷請陳婦拍下員警到場的畫面傳給該男友，沒想到傳送後該男友「已讀不回」，再也沒有回覆任何訊息，陳婦才驚覺受騙而停止匯款。

警方提醒民眾，如接獲陌生來電或社群軟體陌生訊息，一定要謹記反詐騙三要訣：「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，共同提高防詐警覺，反覆查詢確認，「多一分警惕、少一分損失」。

(中時 )