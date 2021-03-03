神基(3005)今舉行法說會，去年第四季營收創下自2007年以來單季新高，達77.53億元，毛利率為28.14%，營益率為11.04%，EPS為1.3元。主要成長動能來自於強固型電腦事業體聯邦政府標案出貨旺季，以及綜合機構事業體受惠新冠疫情，客戶積極備庫存帶動第四季的營收表現。去年全年毛利率為27.94%，營益率為11.19%。法人估神基今年全年營收年增6~12%，上半年營收占比約45~50%，下半年約50~55%。去年資本支出約16~18億元之間（含買地），今年資本支出目標12~16億元間，主要是蓋新廠房和添購機器設備。

神基董事長黃明漢表示，今年相對是樂觀的，WFH需求持續發酵，今年各主要產品展望，強固型電腦年增8~12%，複合材料年增6~10%，汽車機構件年增12~18%，而汽車機構件的成長能見度高，連續5年的動能可期，每年可望有2位數的年增，受惠於EV的產業向上趨勢。

黃明漢表示，缺料在第二季的不確定性較高，公司努力追料。今年的強固型電腦ASP，在產品組合調整下，可望較去年略有成長。

去年因疫情延宕，影響神基在越南的拓展，今年神基越南的擴廠，在第一季重新建置，4Q新工廠可望完工，越南廠有2個BU，包括汽車機構件和複合材料。

由於電子零組件缺料問題持續，且造成成本增加，神基除了調整備料策略以外，積極與供應商保持緊密聯繫，降低對產能的影響。

受新冠疫情影響，汽車機構件去年第二季衰退許多，但需求已逐季回溫，去年第4季出貨回復到9成左右，今年汽車機構件營收可望重返2位數的成長。

(時報資訊)