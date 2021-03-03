大陸官方日前宣布暫停台灣鳳梨輸入境內，引起兩岸網友熱烈議論，今天在網路上則流傳一張國軍「鳳梨滿漢全席」菜單，並載明是3月8日至14日的菜單，引起國民黨台北市議員們質疑消息真偽。對此，國防部3日緊急回應，「經查國軍所有部隊，確認從未有此類菜單供應，嚴正駁斥為假訊息」。呼籲外界切勿輕信及轉傳，避免擾亂社會視聽。

網路流傳國軍鳳梨料理三餐菜單。國防部表示此為不實謠言。(圖/翻攝自 台北市議員 秦慧珠臉書)

今天(3日)在網路上流傳一張國軍部隊「鳳梨滿漢全席菜單」，煞有其事寫明早、午、晚三餐，餐餐都吃鳳梨料理，翻開「不實菜單」一看，有「酒釀鳳梨炒洋蔥牛肉」、「鳳梨海鮮炒飯」等料理，甚至還有「椰香鳳梨拿鐵」，讓人眼睛為之一亮。

針對網路流傳「國軍鳳梨滿漢全席菜單」消息，國防部今（3）日嚴正駁斥為假訊息。本部已審慎查證所屬國軍各部隊，確認從未有此類菜單，呼籲外界切勿輕信及轉傳，避免擾亂社會視聽。

國防部指出，國軍副供站每日提供當季、應景的各類新鮮蔬果，各單位均可依需求、循正常作業流程選購，以照顧官兵飲食健康，惟本部並未下令部隊僅能採購鳳梨一項蔬果。政府部門若有相關政策，本部定當配合辦理，鼓勵國軍所屬各伙食團適時採購，以照顧國內農民。

國防部強調，部分有心人士藉由網路社群傳遞假訊息，企圖干擾政府部門運作，製造社會紛亂，此等行為極為不妥，本部特予澄清並嚴厲譴責。

(中時新聞網)