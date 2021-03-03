鳳頭蒼鷹雙翼折損嚴重，人員到場時已奄奄一息，送上救援車後不幸於車內斷氣。（戴上容翻攝）

今天是世界野生動植物日，蘆洲區長莊茂坤愛好動物，他日前於連假清晨遛八里機關犬時，發現一隻斷翼兇猛老鷹，他不顧自身安危將老鷹搬離路邊，避免車輛輾斃老鷹，並通報救援；動保處表示，該老鷹屬保育類鳳頭蒼鷹，老鷹應是為吃蛇，誤擊地面，導致雙翼斷裂，老鷹於救援過程中不幸離世，該地未來不排除將設點觀察。

蘆洲區長莊茂坤2018年任職八里區長，響應新北市長侯友宜愛動物政策帶頭認養機關犬小黃，每天清晨、傍晚都會帶著小黃在舊八里區公所附近散步，他常會關心周遭環境，常發現野生動物、流浪動物、蛇等需要救援，第一時間通報動保處，現在任職的蘆洲區公所辦公室內則是飼養日前遭遺棄的孔雀魚，目前已多次繁衍，成為一大缸的孔雀魚。

莊茂坤表示，228連假時，他一如往常帶著機關犬小黃去散步，途中發現一隻老鷹奄奄一息的倒臥在馬路旁邊，老鷹雙翼斷掉無法移動，他上前將老鷹輕輕抱起移動到安全的地方，避免路過車輛輾斃老鷹，並通報動保處長楊淑方，請求支援。

動保處長楊淑方指出，收到區長莊茂坤通報後，立即派遣人力前往救援，該鷹類是鳳頭蒼鷹屬於保育類，鳳頭蒼鷹雙翼折損嚴重，人員到場時已奄奄一息，送上救援車後不幸於車內斷氣。

楊淑方表示，淡水、八里地區曾出現翎角鴞、鳳頭蒼鷹、大冠鷲、白鼻心、鼬貛等救援活動，較大型的救援活動是八里鯨豚擱淺，八里常出現蛇類，據觀察，鳥類常常為追捕蛇類意外衝撞高樓、地面和車輛，造成嚴重折翼情形，動保處會加強觀察該區是否有鳥類群聚情形，未來不排除設點警示路過民眾與車輛。

(中時 )