大陸暫停台灣鳳梨進口。(圖為資料照)

大陸暫停台灣鳳梨進口，外銷4萬噸訂單頓時泡湯，更對兩岸局勢投下震撼彈。對此，前立委林郁方今(3日)在廣播節目中說，這一次鳳梨事件，我覺得是大陸對陸委會主委邱太三的考驗，但民進黨的處理方式是「零分」，且前後態度就叫做「前倨後恭，被看出底線！」

針對此次事件，農委會主委陳吉仲2日表示，上周四（2月25日）大陸經由兩岸動植物檢疫管道有來函告知，我方立刻回函，但大陸海關總局說這是基於國內規定辦理。儘管如此，陳吉仲仍特別強調「雙方溝通管道順暢」，農委會已回函大陸，盼視訊溝通，正等對方回覆。

對此，林郁方3日在廣播節目《千秋萬事》中談到，這一次鳳梨事件，「我覺得是大陸對邱太三的考驗，蔡政府既然擺明用邱太三當主委是要對大陸釋出善意，對方於是丟出鳳梨這件事，但我覺得民進黨的處理方式是零分，一開始就鎖住政治動作，但這樣做的結果，大陸更加看出你沒有想要改變。」

林郁方進一步說，假設民進黨換一個態度，像是陳吉仲若說「我們很抱歉有介殼蟲，雖對人體健康無問題，但請消費者可放心...」，當你講完這一句話，北京還有脾氣嗎?「但因為民進黨是鷹派當頭，這樣一來，只會讓對方覺得火大，所以人家不理你，導致現在人家『已讀不回』的結果，後來說希望雙邊坐下來協商解決，這叫做『前倨後恭，被看出底線』」。

(中時新聞網)