新疆女星迪麗熱巴靠戲劇起家，加上她擁有混血兒般的精緻五官、火辣身材與高親和力，讓迪麗熱巴人氣居高不下，迪麗熱巴也是廣告代言、時尚活動爭消邀請的寵兒，而迪麗熱巴近日就登上時尚雜誌3月的封面，迪麗熱巴不只挑戰瀏海短髮造型，她還秀性感，辣穿細肩帶禮服上陣，轉身沒布大秀美背。

28歲迪麗熱巴是大陸演藝圈的新生代花旦，總是給外界鄰家女孩形象的迪麗熱巴，性感起來也是讓人眼睛大吃冰淇淋，迪麗熱巴近日就為時尚雜誌擔任3月封面人物，迪麗熱巴展現成熟的一面，她把一頭長髮梳成油頭，迪麗熱巴還賣弄性感撩肩帶，身穿細肩帶露背禮服的她，前凸後翹的好身材全外洩，畫面超辣。

最養眼的莫過於，迪麗熱巴轉身曬白皙美背，她賣弄性感撩肩帶，姿勢火辣撩人，精緻顏值和好身材超吸睛，照片性感爆表，同時，迪麗熱巴也轉換造型，她頂著一頭齊瀏海，濕髮讓她更添女人味，迪麗熱巴這一組新照大獲好評，網友也狂讚：「迪麗熱巴又酷又美」、「太高級了」、「好漂亮的造型 又酷又艷」、「迪麗熱巴這時上表現力太棒了」、「好絕的美女」。

其實，迪麗熱巴日前就曾以一身細肩帶亮片裙俏麗現身典禮，她還賣弄性感撩肩帶，姿勢火辣撩人，迪麗熱巴轉身曬白皙美背，照片超辣、性感爆表。

迪麗熱巴日前性感拉肩帶、曬美背，辣度爆表。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

(中時新聞網)