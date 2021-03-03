POYA寶雅進軍保健品市場，今（3）宣布首度攜手TCI大江生醫合作，共同研發推出「iBEAUTY」美妍飲，一口氣推出8款，包括極濃膠原系列、淨白透亮系列、美體系列三大系列，瞄準愛美女性內在保養的需求！

寶雅表示，近年觀察到台灣女性重視肌膚管理，愛美意識愈來愈普及，除了平時外在式的保養，從內補充膠原蛋白更能事半功倍，所以特別邀請研究膠原蛋白超過40年的專家TCI大江生醫，雙方攜手合作共同研發iBEAUTY美妍飲。

寶雅指出，iBEAUTY美妍飲全系列商品是以大江生醫的科學技術，100％台灣製造，結合POYA寶雅多年的美學保養專業，希望帶給女性新的保養觀念，滿足現代女性「健康＋美麗」的每日需求。

寶雅說，iBEAUTY美妍飲全系列共8瓶，有極濃膠原系列、淨白透亮系列、美體系列，採用日本Nippi膠原蛋白原料，產品已上架販售，即日起購買POYA限定iBEAUTY全系列商品，不限金額至POYA APP登錄發票，即可抽iBEAUTY美妍飲一年份。

(工商 )