陸全年汽車銷量估2,600萬輛 新能源車占180萬輛 17:332021/03/03 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中汽協最新預測，年內大陸汽車產銷仍會持續回暖，預計全年汽車銷量將達到2,600萬輛，其中新能源車占180萬輛。 汽車縱橫報導，中汽協副祕書長陳士華表示，大陸汽車市場潛力依然巨大，汽車產銷形勢說明市場需求仍在繼續恢復，預計2021年中國汽車銷量將達到2,600萬輛，其中新能源汽車銷量將達到180萬輛，而展望未來5年，大陸汽車市場或將保持穩定，2025年有望達到3千萬輛。 疫情讓結婚生子更困難 今年新生兒恐不到16萬 現代 IONIQ 5 銷情火爆！韓國一週不到就快達成年度目標，全球訂單累積近 3 萬輛 (工商 ) #巨大 #萬輛 #大陸汽車 #將達 #汽車銷量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 就怕缺車 2月買氣追平去年 04:102021/03/03 財經焦點 八里掩埋場悶燒第4天煙臭稍緩解 仍有2000噸待開挖 11:282021/03/03 社會 八里掩埋場悶燒 3天內解決 04:102021/03/03 地方新聞 2021 年 2 月份台灣電動車銷售排行榜：Model 3 再奪豪華房車 No.1 14:332021/03/03 汽車情報-汽車新聞 Volvo宣告2030年將只生產純電動車，並全面改為線上販售 14:122021/03/03 汽車情報-汽車新聞 中鋼2月份鋼品出貨量合計101.4萬公噸 優於規劃目標 10:022021/03/03 財經 《電機股》和勤2月營收年增逾倍 寫同期新高 14:492021/03/03 財經 Model 3 讓出全球一月電動車銷售冠軍，取而代之的是中國五菱宏光 Mini EV 16:122021/03/03 汽車情報-汽車新聞 外資持續賣超 台股萬六得而復失 04:102021/03/03 財經焦點 加速淘汰烏賊車 中市換購電動機車最高補助4萬 14:412021/03/03 寶島 印度出手搶特斯拉設廠 保證生產成本比大陸低 11:112021/03/03 財經 財經熱門新聞 台積電殺多少再買？驚洩進場價 小心上面隱形天花板 - 財經 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 美國老大撂一句狠話 比特幣大暴殺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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