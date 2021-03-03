中汽協最新預測，年內大陸汽車產銷仍會持續回暖，預計全年汽車銷量將達到2,600萬輛，其中新能源車占180萬輛。

汽車縱橫報導，中汽協副祕書長陳士華表示，大陸汽車市場潛力依然巨大，汽車產銷形勢說明市場需求仍在繼續恢復，預計2021年中國汽車銷量將達到2,600萬輛，其中新能源汽車銷量將達到180萬輛，而展望未來5年，大陸汽車市場或將保持穩定，2025年有望達到3千萬輛。

(工商 )