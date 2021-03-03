工作人員為高麗菜義賣會做準備。（林瑞益攝）

高麗菜價格近來狂跌。阿蓮區菜農反其道而行，3日下午舉辦義賣活動，將高麗菜賣的錢捐給當地崙頂武當山公廟做為公益經費，台灣蔬菜育苗協會理事長楊永三希望，民眾以1台斤10元成本價支持農民，鼓勵農民。

此次高麗菜義賣數量為0.8公頃種植面積量。楊永三表示，永三2號高麗菜一顆約6至7台斤重，相較於外面農田開放1顆10元或1顆賣50元的高麗菜，阿蓮產的高麗菜品質好，也更大顆。

由於過年前坊間就有傳言，說此波高麗菜將盛產，高麗菜價格恐將下跌。楊永三說，他覺得不要去預測蔬菜的價格，畢竟這對農民是不好的，台灣蔬菜育苗協會預測，再過15天，高麗菜的價格就會上揚並回穩。

楊永三分析，蔬菜的價格取決於供需，民眾若有高麗菜下跌的預測，自然就會等菜價下跌後再出手，這也就會多少造成菜價的下滑；有些菜農不懂行銷，看到價格崩盤，有人會丟棄蔬菜，或便宜賣。過去1個月來，比較沒人種菜，之後的價格就會往上走。

當地許多民眾3日得知有義賣會，騎車或開車到場購買高麗菜。民眾多是2顆、3顆的帶。一名林姓男子表示，他買了兩顆，打算送給親友品嘗，並支持台灣的菜農。

(中時 )