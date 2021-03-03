公館鄉農會與創業青年合作，推出「紅棗咖啡」，剛上市就廣受好評。（何冠嫻攝）

公館鄉農會與創業青年合作，推出「紅棗咖啡」，沖泡過程就可以聞到紅棗與咖啡交互融合的迷人香氣。（何冠嫻攝）

公館鄉農會與在地創業青年合作，精選的玻利維亞、衣索比亞山茶花咖啡豆，搭配公館紅棗，推出新款「紅棗咖啡」，利用紅棗的甜中和咖啡的苦味，帶出無限回甘的口感，剛推出就廣受好評，未來農會也將持續與咖啡、陶瓷等在地青年合作，發展在地優勢。

公館鄉農會總幹事古雪雲指出，最近有許多達人移居到公館創業，其中「街上的老房子」負責人Ray對咖啡專研甚深，委託他研發紅棗咖啡與包裝，花了3周就訂案上市，利用濾掛式達到「有熱水就有好咖啡」，在家外出都能方便享受。

Ray說明，原本擔心紅棗香氣會被強烈的咖啡蓋過，但在紅棗迷人香氣感召之下，立即著手研發，精選玻利維亞、衣索比亞山茶花咖啡豆與紅棗搭配。Ray表示，紅棗搭配能填補玻利維亞咖啡前韻，感受完深色水果香甜後，咖啡韻味隨後跟上，且紅棗氣韻拉長、甜感持續與咖啡產生交互作用。

伊索比亞豆子有花果香風味帶有強烈植物感，但與紅棗結合下，成功修飾植物感，Ray說，在打開包裝與沖泡過程中都可以聞到衣索比亞的花香，口感更有深色水果甜感作為基底，咖啡韻味後提，用紅棗作為中介架構整體咖啡風味，讓氣味與口感更扎實。

2款紅棗咖啡少量發售，古雪雲說明，咖啡強調新鮮，限量生產讓民眾品嘗最新鮮咖啡，過年期間上市不斷追加，而紅棗咖啡包裝畫有第5代紅棗老樹，去年在夏天結果呈現焦糖色的特殊景象，由於紅棗糖度接近30度除了整串呈豔紅色還會帶有金黃焦糖色，因此藉Ray之手畫下保存這難能可貴的豐收意象。

古雪雲指出，公館鄉農會將持續與青年合作，未來希望結合在地陶瓷業者推出咖啡杯等，藉由異業結盟帶動在地產業的發展。

(中時 )