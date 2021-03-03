全台今年首場大學徵才博覽會在僑光科大登場。（陳淑芬攝）

全台今年首場大學校園徵才博覽會3日在僑光科大登場，現場提供約2500個職缺。勞動部勞動力發展屬中彰投分署長林淑媛在會中致詞表示，因受疫情影響，後疫情時代在自動化、智慧化及數位化都有加速趨勢，鼓勵畢業學生可再加強相關技能，達到畢業、訓練及就業等目標。

僑光科大每年舉辦結合實習與就業的大型校園徵才博覽會，今年以「掌握就業趨勢，邁向高薪就業」為主題，友等72家品牌廠商參加、40家廠商辦理企業說明會，其中有30家上市櫃公司到校徵才，現場提供約2500個多元化實習與就業的職缺。勞動力發展屬中彰投分署長林淑媛、台中市就業服務處長李美麗等人與會。

林淑媛指出，目前推動的產業新尖兵計畫辦理5＋2產業及具發展前景的製造產業關鍵技術等訓練課程，她鼓勵校園應屆畢業生，能在畢業後、就業前的「就業第一哩路」階段，強化相關技能，順利的達到畢業、訓練及就業。她並強調，目前後疫情時代，自動化、智慧化及數位化等相關領域都有加速趨勢，建議畢業生在加強相關方面的技能。

僑光科大董事長陳伯濤表示，僑光科大辦學目標是教育學生百分百就業，就業與實習要相輔相成。他強調，實習是就業很好的道路，學生在大一至大三於校園學習、大四全年在業界實習，不但可職前訓練、學生與業界也有很好的互動。業主可直接留任實習生，不需要重新再訓練員工；同學也可找到好工作，打造雙方雙贏的局面。

僑光科大校長余致力則指出，僑光科大落實職涯輔導與產學鏈結，提升職場競爭力，大四全學年校外實習留任率已達35％，畢業生畢業後3年就業率也達到89.1％。

(中時 )