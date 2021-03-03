國發會今公布1月景氣燈號續亮代表「趨熱」的黃紅燈，綜合判斷分數則較上月增加3分、升至37分，創2010年10月以來新高，景氣領先、同時指標皆持續上升；國發會經濟發展處長吳明蕙解讀，反應國內經濟增溫，強調尚未達到過熱地步、正朝健康方向發展，預期第1季有機會亮出景氣熱絡的「紅燈」。

主計總處預測今年經濟成長率達4.64％，吳明蕙表示，經濟成長率持續上修，仰賴國內投資支撐，而國內除了住宿業、觀光、礦業出口持續受到疫情影響外，其他傳產、製造業等都慢慢好起來，隨訂單、出口值的上升，帶動1月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

吳明蕙進一步指出，現在要持續關注國際疫情發展、美國總統拜登的陸美政策以及美國1.9兆美元紓困進度，這些變化都可能對國際經濟局勢造成影響，而每個國家疫情狀況不一樣，經濟表現也會有所不同。

國發會報告指出，展望未來，隨全球多國陸續施打疫苗，有利全球經濟逐步回穩，加以我國半導體先進製程具市場競爭優勢，且5G、高效能運算、車用電子等應用亦續呈擴展，出口動能可望續溫；投資方面，國內半導體、5G、綠能等投資擴增，外商持續加大在台投資，以及台商回流接續落實，均有助推升國內投資動能。

惟新冠肺炎(COVID-19)疫情發展及美中貿易紛爭的不確定因素，潛在風險仍然存在，恐影響全球經濟復甦步調，後續發展仍須審慎關注，並妥為因應。

(中時 )