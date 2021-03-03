桃園市基層農會2日開始分3梯舉行會員代表大會，選舉理事9名、監事3名。昨登場的龍潭區農會競爭激烈，外界多認為新、舊派在上月會員代表選舉時實力不相上下，但選後結果讓態勢漸漸明朗，新派在理事以5比4、監事2比1險勝，若無意外，屬新派的現任理事長黃璟舞將順利轉任常務監事，屬舊派的現任總幹事陳孟文則不被續聘，黯然下台。

全國農會會員代表、農事小組長改選上月21日登場，龍潭農會方面，由於現任理事長黃璟舞2任期屆滿卸任，規畫轉為常務監事，現任總幹事陳孟文則尋求連任，以績優總幹事之姿，取得優先遴聘資格，為龍潭農會唯一登記的候聘總幹事，選情看似單純，檯面下卻暗潮洶湧。

黃、陳2人在本次選舉中分道揚鑣，黃陣營被稱作現任新派，理事長人選規畫由具種植有機蔬菜經驗的謝明宏出線，再遴聘於農會服務超過30年、現任推廣股專員湯明吉為總幹事；陳則為現任舊派，預計與具農會代表、理事背景的謝蕭玉娥、農會代表背景的徐旺廷合作，角逐3巨頭寶座，上月選舉結果為24比21，由新派略佔上風，但地方多認為雙方旗鼓相當，須待3日理監事改選才見真章。

昨改選結果出爐，新派在9名理事席次中獲得5席，3名監事席次中獲得2席，兩者皆為險勝，但大勢已定，4名上級農會代表結果則為2比2，黃璟舞在此戰順利站穩腳步，陳孟文因與黃不同派，勢必無法獲理事長遴聘，離開3巨頭舞台，湯明吉則可在第2輪總幹事登記時，獲遴聘為新任總幹事。

(中時 )