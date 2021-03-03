涉嫌到嘉義擄人勒贖的李育儒，犯案後逃竄到高雄市區，遭警方鎖定對他進行圍捕，但李竟企圖在車內持制式克拉克手槍頑抗拒捕，被警方連開19槍制伏，李右下顎中彈身亡，檢方3日進行解剖，原先家屬質疑李未對警方開槍，警方卻將李擊斃，有執法過當之虞，但歷經近3小時的解剖相驗結束後，家屬態度轉為低調，不發一語離開殯儀館。

檢察官3日下午對李育儒進行解剖複驗，李嫌共有5位家屬一同前往殯儀館指認遺體，同時憤恨不平向媒體指稱，李當時並沒有與警方對開槍，是警方直接將他擊斃，至於是否提告還需商討，但相驗結束後，家屬態度轉為低調，於下午4時40分抵著頭不發一語搭乘計程車離開殯儀館。

檢警相驗後發現，李嫌中彈位置為右臉頰下顎處，經查全身僅1處槍傷，致命傷為該處下顎槍傷，子彈卡在體內，是否為中彈後失血過多致死，仍待檢方解剖鑑定報告出爐才能確定。

(中時 )