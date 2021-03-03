來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），不只有顯赫的家世、英國伯明罕音樂學院音樂學士的高學歷，臉蛋和身材都堪稱極品，時常在社群網站分享健身、彈琴等生活影像，吸引191萬網友追蹤。今（3日）李元玲貼出一張春光外洩的泳裝照，短時間內就掀起熱議。

李元玲3日透過IG上傳一張辣照，只見她的長髮微濕，身穿黃色的大深V超高衩泳裝，正面直接開到胸下，露出飽滿的雪白雙峰，連重要點點都跑出來見客，她趕緊後製愛心遮羞，哭笑不得的表示：「第一次打碼，你們會不會退追？」

果然，這則貼文一出去沒多久，就得到熱烈的迴響，留言區湧進一大票網友，激動的喊：「想要原圖」、「寶貝不打碼好不好」、「第二次就要考慮了啊啊啊啊」、「你的攝影師也太幸福太福利了吧」、「拍寫真吧，應該會大賣」還有人打趣的回：「我只是來看彈鋼琴的，所以不用打碼也ok」讓許多網友忍不住笑了，跟風在底下附和：「放心我們都是來欣賞音樂的」、「我是來看芭蕾舞的」等。

事實上，李元玲去年就因為一張裙底走光照被網友罵翻，原來她無視低胸洋裝裙子太短，直接蹲下自拍導致裙底春光外洩，豪邁之舉被黑粉批評尺度太大，李元玲不堪被留言謾罵，直接刪掉惹爭議的走光照，並留言：「吵死了，可以了嘛這樣？」事隔約3個月，李元玲上傳早已打碼的辣照，避免惹出不必要的爭議，雖然她有點擔心福利不夠多，但從網友的熱烈回饋來看，根本不需要煩惱。

(中時新聞網)