家住高雄的24歲陳姓男大生因為在台中念書，時常搭乘火車在台中、高雄兩地往返，但他因為多次在網路訂票未取，遭系統停權無法購票，陳男竟利用「身分證統一編號產生器」編造虛擬證號，並陸續向台鐵訂購17張車票，遭鐵路警察依偽造文書罪嫌送辦，雄檢偵結後，施予緩起訴處分，須向公庫支付1萬5千元。

檢方指出，陳男先前因為多次利用台鐵網路訂票系統訂票未取，導致自己的身分證字號遭到停權，無法再購票，陳男為了順利購票卻動上歪腦筋，他利用「身分證統一編號產生器」編造一組虛擬身分證號，再向台鐵網路訂票系統購票。

鐵路警察發現，陳男從去年1月13日到6月15日期間，陸續在系統上訂了17張火車票，其中只有6張是實際付款取票，其他則是陳男先行從網路取消或流票，利用假身分證字號訂票已經違法，並且傷及其他顧客在網路上訂購車票的權益，依偽造文書罪嫌將陳男送辦。

檢方偵查時，陳男坦承犯行、深表悔悟，檢察官考量陳男用假身分證號購票僅是供自己搭乘，並無販售「黃牛票」意圖，造成危害非鉅，且陳男年紀還輕仍在就學，偵結處分緩起訴，但他必須向公庫支付1萬5千元。

(中時 )