台灣基進黨立委陳柏惟，3日聯合立委張廖萬堅、莊競程，號召中部多家企業認購7萬台斤的高雄市大樹區的鳳梨，共有上好生醫等8家企業響應，陳柏惟表示中國大陸這種棄單行為就是「夭壽鴨霸」。

大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，陳柏惟表示，這只是中共的政治操作，台灣的農漁畜牧出口佔不到總出口的1％，中共利用這1％造成台灣全國9成的討論，這是阿共希望台灣內部自己亂的目的，這只是第一招，後面一定還有其他方式，這次讓我們知道，如果和「鴨霸」的鄰居做生意，總有一天會受到不公平的對待。

張廖萬堅表示，這幾天已有不少企業家跟我表示要協助鳳梨果農，從最初的認購3.5萬斤，到今天的7萬斤，表示出我們企業界相當有社會責任，很多大企業家其實也都來自於農村，更了解農民的辛苦，所以更願意伸出援手；大陸對台灣人的套養殺的策略，從鳳梨事件，就可看得痕清楚了。

莊競程表示，這次事件，顯示台灣若將農產品出口，大量壓在中國並不利於產業的發展，除了共同號召企業認購鳳梨之外，也期盼在未來能在國際上，政府能協助農民尋求更多銷售的國家與管道，才是解決中國以農產逼政的根本之道。

企業代表上好生醫總經理楊勝得表示，小時候常要去家裡的農田幫忙，因此知道政府做的都不夠，從國民黨政府到現在的政府，做的都不夠，所以才有現在鴨霸的中國，說不要就不要，所以我們企業家、台灣人民自己要勇敢點，跟他們（大陸）在一起，永遠不會好，因為他們是不正常的國家，

(中時 )