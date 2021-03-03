豪宅市場不畏打炒房，開春持續傳成交喜訊，迄今已有「頂禾園」、「國際名邸」、「碧湖畔」以及「華固雙橡園」等豪宅社區在1月上旬有實價成交記錄，其中曾與藝人林志穎有股權爭議的英威康科技，以1.9億元賣出、單價139.7萬元，買下內湖第一豪宅「碧湖畔」24樓。

最新實價登錄顯示，2014年間曾以每坪162.6萬元創下內湖第一豪宅記錄的內湖碧湖景觀豪宅「碧湖畔」，今年1月24樓戶以每坪近140萬元成交，謄本資訊顯示，買家為「英威康科技」，該公司是林志穎和同學早年所成立的科技公司，不過曾因林是否為董事的爭議而上新聞版面，近來該公司也以法人名義入手內湖第一豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「碧湖畔」因享碧湖第一排景觀，成為內湖區豪宅一哥，近年隨著房價下修，近年交易價格落在每坪130～140萬元之間。

今年1月間，即使政府打炒房，不過台北市各地都有總價逾億元的豪宅成交，除了大安區臨沂街的「頂禾園」11樓以2.78億元、每坪170萬元出售外；中山區南京東路巷內的「華固雙橡園」16樓樓中樓戶，以1.16億、單價113.6萬元出售，信義計劃區「國際名邸」6樓也以1.25億、每坪146.4萬元成交。

張旭嵐指出，政府打炒房的用意明確，但是高資產族仍有資金規劃的標的需求，且豪宅限貸六成已是常規，今年以來的豪宅交易標的都屬於該社區高樓層，至於單價都守在該社區近年行情內，顯示即買方實力強，不過出價態度保守，沒有追價意願，趁著房市氛圍轉弱的時間出手，也成為議價壽碼，今年豪宅市場交易難創出高價行情。

(工商 )