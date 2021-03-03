訊聯（1784）子公司創源生技（4160）3日發表由奎克生技研發，創源進行商品化與銷售的「子宮內膜容受性檢測產品MIRA」，並於新光醫院共同發表臨床成功案例，創造罕見的連續9次流產婦，一次就懷孕成功的醫學奇蹟。

創源執行長蔡政憲表示，人工生殖費用至少15萬元，MIRA單次檢測費用僅4.5萬元，除瞄準國內市場外，也將拓展至日本、馬來西亞等亞洲國家。

看準2025年全球將達到5,847億美元的精準健康市場規模，創源與奎克聯手導入獨步全球的新興科技，推出全球第一個使用微核糖核酸（microRNA，簡稱miRNA）生物標記於生殖醫學的臨床常規服務項目「子宮內膜容受性檢測-MIRA」。

MIRA對子宮內膜曾經受損，或是內膜過薄導致不易成功懷孕的婦女，能在傷害最低的情況下，用最少的檢體量，幫助醫師臨床判斷，找出最適合胚胎植入的黃金窗期，提高懷孕率，降低流產風險。

蔡政憲指出，台灣生育年齡提升，台灣高齡產婦佔比超過3成，不孕症發生率高達15％；每年約4萬人求診不孕科且就診人數持續提升。2020年台灣新生兒出生數跌至16.5萬，創歷史新低。子宮內膜容受性檢測MIRA為一次性療程，在產品價格具競爭力下，為營運增添長期利基動能。

這次運用個人化生殖技術精準植入胚胎，可說是用「24小時逆轉九次流產命運」，無額外負擔便省下100萬元成本，若在臨床服務上皆能有效提高胚胎成功著床機率，將有助於提升生育率，為不孕患者創造超過百萬元的價值。

此外，據WHO調查，全球共4,800萬對夫妻和1.86億人口受到不孕症問題影響，急需生殖醫學大力輔助，且2018年統計，光日本人工生殖市場就破45萬治療週期並持續增加中，日本因應少子化問題，今年發布新生育政策，單次不孕治療補助費用從日幣15萬元，擴充1倍，達30萬元。創源也規劃將該產品推廣成臨床常規檢測服務項目，並銷售至日本、馬來西亞、印尼等國家。

(工商 )