雲林縣政府獨步全台，針對國一女生提供保護力範圍更廣的9價HPV疫苗，對子宮頸癌的防護力可從過去7成提升至9成，提供縣內女孩最好的防疫保護。台塑企業總裁、王詹樣基金會董事長王文淵因頗認同此計畫意義，指示由王詹樣基金會從2020年開始捐贈這項疫苗接種計畫所需經費。

為此，台塑企業暨王詹樣基金會2020年捐贈1,045萬元，接種2,669人；2021年再捐贈1,010萬元，預計可接種2,940人。兩年共捐贈2,055萬元，合計接種超過5,600人。

台塑企業表示，著眼關懷地方、敦親睦鄰，支持廠鄉共存共榮。台塑企業暨王詹樣基金會與縣長及縣府團隊合作，促進雲林女孩的健康，共同防治子宮頸癌，以期有效降低雲林縣HPV相關癌症與疾病的發生。在捐贈HPV疫苗經費的同時，王詹樣基金會還同步捐贈「0～2歲祖孫托育」計畫經費及「長青食堂」設備經費。

為提升雲林學子營養午餐能達到全台的平均水準，從2019年開始捐贈「國中小學營養午餐食材經費」，將食材經費提升至全國平均金額（23.8元提升至30.9元），以每周加菜兩次及優先採用在地食材的方式，讓雲林學子可享用營養健康且豐盛的午餐，這四項與雲林縣政府合作的社福計畫，至今捐贈金額已逾3.4億元。

另外，王文淵還透過各基金會及公益信託，在雲林縣推動很多項社會公益計畫，包含在雲二監推動的「彩虹計畫」與「向陽計畫」以及「台西麥寮獨居老人送餐關懷」、「愛心營養早餐」、「低收入戶三節關懷慰問」、「民眾急難救助」、「麥寮台西清寒優秀子弟獎學金」、「老人住宅改善」、「早期療育社區據點」、「樂齡健康活力中心」、「臺灣特色 文化發展計畫」等計畫。

(工商 )