NB、遊戲機訂單強強滾，且智慧家庭及伺服器需求在第2季後可望逐步增溫，讓群電(6412)上半年業績看好，群電預估，第1季合併營收年增率可望達40%以上，有機會挑戰單季歷史新高，群電表示，目前訂單不是問題，變數在IC元件缺料，公司努力加價備料，以因應客戶訂單需求。

原本是淡季的第1季卻因NB及遊戲機等需求強勁罕見淡季如旺季，儘管2月因逢農曆年工作天數較少，單月合併營收28.24億元，月減22%，但年增86.8%，創下歷年同月新高；累計1到2月合併營收達64.44億元，年增63%，亦創下歷年同期新高。

群電表示，受惠於筆電及遊戲機電源需求強勁，第1季合併營收年增率可望達40%以上，有機會挑戰單季歷史新高，第2季起，智慧家庭及伺服器電源需求可望逐步升溫，新客戶貢獻亦將明顯提升。

群電去年最大的兩個挑戰是「缺產能」及「缺料」，尤其是3月以後，筆電相關產能持續滿載，手上有訂單卻無法滿足所有客戶的需求，所幸吳江新廠於本季順利開出。

群電吳江新廠現有12條電源產線，22條變壓器產線，總產能增加約10%到20%，若加計重慶廠12條電源線及15條變壓線，兩個廠區共有24條電源產線及37條變壓器產線，且產線自動化比例高達80%，有助於提升群電獲利能力。

在上游材料部分，目前IC元件缺料問題嚴重，群電積極加價備料，以因應客戶訂單需求。

此外，為分散產能風險，泰國廠已於去年7月開始投入產出，可全力支援資安防護需求高的美國市場。

(時報資訊)