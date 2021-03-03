周三新數據顯示，新冠封鎖措施持續衝擊歐洲服務業，歐元區經濟幾乎確定陷入雙重衰退；然而對疫苗進度的希望，推升了樂觀情緒。

歐元區IHS Markit綜合PMI指數在二月來到48.8，高於初值的48.1，亦優於一月的47.8；然而仍牢牢陷於50榮枯線以下。該指數的上升主要歸因於此前發布製造業PMI的上升，多數的工廠活動至今維持開啟。

IHS Markit首席經濟學家Williamson表示，許多住宿招待相關的企業持續受累於新冠封鎖；製造業則發展良好，減輕了整體經濟衝擊。

主要服務業仍受封鎖影響。歐元區二月服務業PMI上升到45.7，稍優於初值的44.7，亦優於一月的45.4；然指數仍維持在50以下的萎縮。

服務業就業指標從49.8上升到50.2。

衡量樂觀信心的未來產出指標從64.2揚升到67.0。雖然在交貨量減少、推出遲緩以及社會抵制下，歐洲疫苗接種進度持續落後，然有樂觀預期，認為這些困難將被排除。

Williamson認為，疫苗陸續推出的希望，以及社交封鎖的鬆綁趨勢，讓服務業對未來的商業信心來到近三年的高點。

(時報資訊)