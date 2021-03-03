電影《山中森林》3日舉辦記者會，「瓊瑤女神」陳德容身兼製作人和演員，在片中飾演李康生的前女友，是大哥的女人，也是高級私人會所的老闆娘，她說自己和片中角色一樣念舊，捨不得丟東西，舊情人送的東西也不會因情滅而丟棄，「畢竟認識過，世界上那麼多人，當朋友都是機緣」，她表示念舊的個性的確會讓自己很難說分手，「但是看狀況，如果真的沒有辦法就會果斷」。

陳德容2019年與地產富商王贊策離婚，談到感情近況表示：「目前還沒有遇到下一位。」至於她日前曾說過有人追，她笑說：「從小就很多人追了！」還開玩笑超過兩打的人在追她，她坦言對感情還是會期待，「但是要心動也沒有那麼容易了」，表示談感情比經營事業更難，「工作我還可以掌握，但是交男朋友，適不適合、來不來電怎麼知道，重心擺在工作比較好。」

陳徳容談到對李康生的印象，「很內向，話很少，非常斯文和害羞」，她曾是瓊瑤女星，在電影中如何揣摩比較江湖的角色，她說：「酒店妹並不陌生，在外面看過，也聽朋友說過，不可能全然不知。」導演姜寧透露，陳德容原本是特別客串，因為導演蔡明亮看過劇本後的提點而加了不少戲。

至於陳德容片中有沒有親密戲，姜寧透露她除了親密戲，還要飆髒話，尺度到哪裡？陳德容說：「對我來講是一個尺度，從影以來的大尺度，我覺得（親密戲）有必要當然ok，太刻意就沒有必要。」陳德容會有床戲嗎？姜寧表示有在床上的戲，「看你們怎麼界定」，並表示提醒李康生在體力上要加強一下，「康哥是片中『激烈擔當』和『床上體力活擔當』」。陳德容也參與電影選角，透露飾演酒店經紀的王子和飾演王子女友的郭雪芙，因為男帥女美顏值高而雀屏中選，她強調角色的江湖腔調很重要。

陳德容談到接演《山中森林》的心路歷程，「我在工作崗位很多年，算是一種圓夢，一直以來拍很多戲，內心中很多戲沒拍到，很久以前就策劃走到幕後，去拍想拍的戲。」她對人性方面的議題特別有興趣，強調：「這部戲不是講江湖上的事，而是在探討人性。」並表示今後也要再拍探討人性的作品。

(中時 )