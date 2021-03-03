福農貿易公司董事長吳清綠（左）向農委會主委陳吉仲（右二）、台南市農業局長謝耀清（右）、立委郭國文解說鳳梨分級包裝過程。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

促銷鳳梨，行政院農業委員會主委陳吉仲3日上午前往台南楠西區與鳳梨出口貿易商、合作社座談，陳吉仲表示，鳳梨外銷日本量已超過5000公噸，企業訂購、外銷或加工量也已超過4萬1000公噸，等同去年外銷到中國的數量，讓鳳梨產地價格維持水準。

座談中，台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠建議，政府應設置外銷日本的供果園，確保有穩定貨源，貿易商才敢接日本訂單。

吳清綠說明，以往貿易商不敢接日本大單，因為台灣鳳梨今年有貨，明年不一定會有，一遇到颱風豪雨導致品質不佳、無鳳梨可出口，訂了合約也無法如期出貨，不像菲律賓鳳梨來源穩定。

吳清綠說，日本1年進口鳳梨有15多萬公噸，主要從菲律賓進口，台灣鳳梨1年的外銷量才4、5萬公噸，只要能占日本鳳梨進口2、3成，市場就沒問題。

針對中國大陸以介殼蟲為由拒絕台灣鳳梨輸入，貿易商也希望政府能輔導升級包裝場。鳳梨採收分級後，傳統作法是以強力噴槍加刷子去除附著的雜質、小蟲，業者希望能升級為水洗式設備，陳吉仲當場也指示盤點國內包裝廠設備，給予必要協助。

此外，有學者認為，因鳳梨事件現在正是兩岸對話的最佳時機，陳吉仲表示，上星期四收到中國海關總署來信通知，3月1由起暫停台灣鳳梨輸入，第一時間就已經請防檢局回信，隔天也收到回信，防檢局則回覆這樣的做法不符合國際貿易規範。

陳吉仲說，雙邊或國家農產貿易，本來就有很多動、植物議題要坐下來討論，「我們非常歡迎對岸，以任何的方式，只要有助於這個議題解決，我方都非常樂意。」

(中時 )