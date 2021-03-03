新冠肺炎疫情改變全球產業生態，健康議題加倍受到關注，不但防疫概念受到重視，因應人口老化而帶動的保健需求，更讓相關的生醫產業受惠，讓生醫產業在過去的一年營收大幅成長。

其中以耳溫槍聞名的豪展醫療科技，去年至今營收頻頻創下歷史新高，單是1月份營收就突破4億元關卡。能創下如此亮眼佳績，除了「疫情造就行情」，最根本的原因還是因為豪展在產品上展現絕佳的品質與技術。而這些優質產品的出現，不同於多數企業只倚仗研發單位，在豪展靠的是「全員創新」，在董事長莊明輝的主導下舉辦創意大賽，每次優勝的作品，不但有「創意獎金」，更會發展成產品推廣給客戶，享受成就感殊榮。也因為人人都有機會當「創意總監」，同仁於工作更加投入，像公司第二大明星產品「搭載鯊魚夾臂套的血壓計」，就是在這樣的機緣下誕生。

而立足竹科成立迄今已經23年的五鼎生技，更是居家護理與遠端健康監控輔助醫療產業中的佼佼者，擁有與全球同步的生物感測技術測試儀以及測試片，提供個人及護理人員便於健康管理，讓使用者輕鬆維持健康，因為長期投入健康產業，五鼎生技對於員工的健康也更加在意，像是每年度的健康檢查，以及醫生不定期臨廠服務，同時以彈性上下班時間、多元社團活動，紓緩員工壓力，維持員工身心靈健康，將員工的身心「顧牢牢」，擁有健康，才有動力繼續為自身及公司衝刺，帶來好的正向循環。

優異的福利吸引人才加入，不過在卡位幸福企業的職缺之前，求職者要如何找到心目中理想的工作，1111人力銀行發言人黃若薇表示，為了鼓勵企業以好福利吸引人才，「2021幸福企業票選」已熱烈展開，集合超過2,000個品牌參與，開放網友票選心目中的幸福企業，為了鼓勵求職者找到合適工作並且久任，即日起在1111人力銀行投遞履歷並且找到工作就能申請，任職滿三個月即可得到1萬元幸福獎金，為上班族找到幸福工作鋪路。

(中時新聞網)