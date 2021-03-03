美食外送改變了許多人的生活方式，只要動動手指，外送員就會將餐點送上門，甚至還能指定送到旅館房間，相當方便。不過近日一位外送員到飯店送餐，客人卻指定了一間不存在的房間，超毛真相揭曉後，反而讓外送員大翻白眼。

一名外送員在臉書《外送員的奇文怪事》上表示，近日到飯店送餐，客人指定要送到「102號房」，不過櫃檯小姐卻表示，「我們沒有102耶。」讓原PO滿頭霧水，只好再傳訊息重新確認，但是客人卻堅稱「我們房門口就是102啊！」而身旁的男性友人在重新確認後仍回覆是「102號」。

後來客人直接打電話和飯店業者確認，櫃檯小姐則迅速回應說「妳們是702喔！」當下讓原PO大翻白眼表示，「哈囉～1跟7傻傻分不清楚嗎？還是炮傻了呢？」

貼文一出，不少網友也看傻表示，「嚇死 還以為有靈異事件」、「真的是鬼遮眼的模式」、「如果是半夜送，可能就毛毛的」、「該去看眼科了」。而一位網友指出，下次遇到相同問題時，可以再詢問客人是在飯店幾樓，因為通常第一個數字是指「樓層」。

客人指定要送到「102號房」，卻沒有這間房？直到櫃檯小姐回應「妳們是702喔！」才真相大白。（摘自外送員的奇文怪事）

(中時新聞網)