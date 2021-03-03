一名女子小晴（化名）2019年12月結識一名卓姓男網友，二人常常在網路上視訊聊天不打緊，小晴某天聊到火辣話題時，竟然大方將全身衣物脫到一絲不掛，結果卓男動起歪念偷偷截圖，邀小晴陪他共度跨年夜被拒後，竟腦羞成怒傳訊息恐嚇公開裸照，小晴提告後，新竹地院將卓男依恐嚇罪判拘役30天。

判決指出，卓男現年25歲，目前是名工人，2019年12月結識女網友小晴後，便經常視訊聊天談心事，甚至聊火辣的情色話題，小晴某次聊到忘我，便毫無防備的全裸露出胸部、下體與卓男視訊，不料竟遭心懷不軌的卓男，趁機截圖存檔。

卓男取得小晴裸照截圖後，邀小晴一起跨年被拒絕，憤而以手機微信WeChat傳送小晴的裸照截圖給她，恫嚇將在臉書公開裸聊照片，小晴嚇得不知所措，最後決定報警處理，控告卓男妨害秘密及恐嚇。

檢方檢視裸聊影片及截圖發現，小晴裸聊的過程中神情自然，對話中仍有笑容，並未遭人脅迫，認為她同意自拍與對方視訊，妨害秘密部份罪證不足，對卓男不起訴。

法院審理時，卓男坦承發送恐嚇訊息給小晴，法官認為卓男此舉已造成小晴心生畏懼，生活及內心均產生巨大陰影及壓力，恐嚇危害安全罪部分將卓男判處拘役30日，得易科罰金一日折算1千元。

(中時新聞網)