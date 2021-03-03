彰化縣和美警分局一位27歲邱姓警員，涉嫌私吞民眾撿到的7萬元，不僅未依定處置，甚至將現金置放於個人抽屜長達半年，拾獲人詢問全案才因此曝光；不僅如此，分局調查後還發現，邱員還偷偷記下遇到的正妹車牌，公器私用查找個資，製作「美女」通訊錄。

警方調查，2020年7月間，邱員未受理民眾撿到的7萬元現金，自製表格佯裝成收據企圖打發民眾，拾獲金錢的民眾事隔6個月再次前來警局詢問，邱員才聲稱忘了受理，誇張的是邱員還將收到的現金與皮夾放在抽屜半年以上。

不僅如此，邱員的平時的執勤態度也大有問題，經常受到民眾投訴，更有著「所長殺手」的稱號，因其行為不正而使主管連帶受處分；2日又再度爆出邱員疑似在路上看到美女，就暗自記下車牌，違法使用內部系統查找個資，甚至暗自收藏個資製作美女通訊檔案，行為如同「選妃」般。

對此，和美分局長金秋華表示，私藏7萬元現金一案，已於農曆年後將邱調職至警備隊，並將其移送檢方偵辦，同時也低調證實，內部進行定期稽核時，發現2019年起，邱員異常利用內部系統查詢車牌個資，查詢量暴增300多筆，且多為女性，詢問邱員調閱的理由，邱員卻支支吾吾回答不清，事後被記大過乙支，但因個資未外洩，而未移送法辦。

金秋華也強調，邱員調閱的個資有男有女，並非全是女性，對於外傳的選妃之說，他並不曉得謠言從何而來。據悉，邱姓警員為警專33期畢業，原在新竹服務，於2018年調至和美分局，做事態度散漫，接連涉嫌吃案、私吞拾金，還私下製作建檔美女報案人通訊錄，離譜行徑連警所同仁也搖頭。

(中時新聞網)