大陸3月1日起暫停進口台灣鳳梨，引發軒然大波。資深媒體人尚毅夫在政論節目中探討此議題時，和台北市議員王世堅槓上，針對王世堅的發言，尚毅夫直言，王世堅是在詭辯，並希望他看待事情的標準能夠一致，兩人就看待大陸禁止台灣鳳梨進口的觀點與角度，在節目中激烈爭辯。

王世堅2日在政論節目《新聞面對面》中表示，大家有貨品的交流，互相需要，互通有無，他更指根據尚毅夫先前在節目中所言，很多國家會沒辦法生存，被封鎖的國家就包一包歸去來兮。對此，尚毅夫回擊，「別人去賣水果，你們講人家政治訂單，你們碰到的時候就說是大陸的問題」，並嘆了一口氣。

王世堅認為，「我們要用健康的心態來面對，大家不要分藍綠，服從政府的看法、想法，帶領我們跳脫這個困局」，而尚毅夫則說，「我覺得世堅議員，我們標準放到一致」。

接著，王世堅繼續發言，尚毅夫說，「我覺得這就叫詭辯了」，王世堅回答，「這不是詭辯」，尚毅夫指出，對中港澳的貿易額，占台灣總體貿易額的四成，「你今天講這些話，那你四成還要不要賣了」，王世堅則說，「生鮮產品，包括水果、養殖魚類，只能賣給大陸，沒有其他方式解決？」

尚毅夫回嗆王世堅，「我沒有這麼說賣他，當你說我們農業成長到什麼地步、20年來最高的時候，你不講那一年成長最高是對大陸，你都不講，鳳梨2點多公頓的時候，你都不講，然後現在都說技術外流的問題」。

在尚毅夫發言的同時，王世堅拿出資料指數字都有公開，大家都知道，大陸進農漁產品，也是他們的需要，我們相對提供這些服務，不是說那些錢就白白施捨給我們，這是台灣人非常清楚的地方。

(中時新聞網)