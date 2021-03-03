法國有句名言「鹹食養人，甜食悅人」。六角國際集團旗下新品牌「Engolili英格莉莉」，以英倫風為布置主題，氛圍愉悅優雅，主推三層英式下午茶、鬆餅、司康及輕食等，視覺味覺一次滿足。

六角國際集團董事長王耀輝表示，選定微風北車開設Engolili英格莉莉第二家旗艦店的主要原因，除了近年台北西區人潮回流外，台北車站全台最重要的交通樞紐之一，所帶來的商機更是關鍵因素。微風北車門市與誠品南西門市2家店的整體單月營業額，目標盼能突破600萬元以上。

Engolili英格莉莉品牌理念為優雅不失活潑與有溫度的服務團隊，竭誠歡迎有活力、熱忱、創新想法以及認同團隊夥伴加入六角國際集團，目前在1111人力銀行徵求「儲備幹部/組長」，月薪最高3萬8千元，門市排班月休9~10天，可享介紹獎金、達標獎金、年終獎金、競賽獎金及員工認股權憑證。升遷管道暢通，依職能階層別，提供多元教育訓練晉升管道及外部教育訓練/證照補助，相當適合有志朝向餐飲界長期發展的求職者。

同樣有著殿堂級可頌封號的「八月堂」，以創新口味滿足消費者味蕾，推出超過120種不同口味，賣出超過1,600萬顆可頌，堅持日式職人精神、嚴選世界級優質食材，每日現場烘烤、限量出爐呈現頂級歐洲天然奶油清香，並運用獨門摺層手法，烤出外層酥脆誘人、內層鬆軟細緻的多層次完美口感，極受消費者喜愛。

創達國際實業旗下擁有「八月堂」及「KUKO比利時鬆餅」，在1111人力銀行開出多項職缺，包括台北信義區、新竹關西、台中東區、高雄鼓山等門市都有正職人員及計時人力需求。

創達國際實業人資部表示，勞基法規定的勞健保、勞退，請、休假制度、三節禮金，門市績效獎金、員工購物優惠與年度健康檢查來吸引烘焙界的優秀人才。還有機會橫跨旗下不同餐飲型態，並獲得完整專業教育訓練，表現優異者還可以派往海外增長國際視野，儲備幹部店長3萬元起，歡迎對烘培產品銷售有興趣或是想學習賣場行銷工作的夥伴加入！

(中時新聞網)