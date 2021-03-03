經濟部工業局今天舉行「智慧機械數位轉型」成果分享會，對「智慧機械」跟「5G」投資抵減今明年底到期後，是否延長？工業局表示，持續收集意見中，今年送立院的優先法案是《生技醫療條例》，智慧與5G投資抵減要等5月稅收資料出來後，看績效狀況再於下半年檢討。

經濟部從2017年開始推動「智慧機上盒(SMB)」5年輔導計畫、2019年推「AI輔導計畫」、2017年推「領航標竿企業」。今天記者會分享成果，邀來邀來塑膠生產的亦良公司、水上摩托車螺旋槳供應商般若科技，以及汽車大廠福特六和等，就公司在數位轉型的推動過程及執行成果進行經驗分享。

總計智慧機上盒3年內已協助廠商完成5301台安裝，進度超前，工業局表示，目標9100台設備聯網可期。產業導入AI應用計畫預計投入8.03億，到2020年底已投入4.39億，補助112家業者提升製程能力。以大帶小的領航計畫，到去年底，政府累計投入7.57億，引導企業自籌款8.92億，成功推動航太、汽機車、水五金等6案共20家廠商數位轉型，帶動廠商投資97.3億元。

而《產創條例》2018年修法，給予企業購買智慧機械與5G投資，抵減營所稅3％到5％優惠。前者將於今年底到期，5G則到2022年底。已有綠委提議延長3到5年，也有人提議投資抵減率拉升到15％。

對此訴求，工業局長呂正華表示，正持續收集意見中，要等5月去年報稅資料出來後，看執行績效才能去爭取新進度，檢討要到下半年去，目前還沒跟部長報告。

他強調有不同建議都會做滾動式檢討，台商回台投資3年下來，已要求200多家設智慧產線，加上中小企業與根留台灣兩項投資方案，還有1000多家。行政院副院長沈榮津說往高階智慧製造中心發展，因此是否提高抵減率增加誘因，還要跟財政部協調。

呂正華說，今年送立法院審議優先是《生技醫療條例》，等到行政院就政策報告就要送立法院。

(中時 )