福原愛今年1月10日在微博標註江宏傑，之後就沒有江宏傑的照片。（取自微博）

在兩岸及日本都受到關注的運動明星夫妻江宏傑與福原愛近日因疑似離婚吸引目光，福原愛今日更被日本媒體爆出在東京與一位高帥男約會，此新聞迅速在大陸微博炸開，引起微博的網友熱烈討論。對於兩人的未來，大部分網友都認為感情的事情說不清楚，如果不愛了就好聚好散吧！

根據《鳳凰網》引述日本媒體《週刊文春》的報導，江宏傑與福原愛在一月即已協議離婚，另據即將在3月4日發行的《女性seven》雜誌的消息，福原愛在2月與一名男子同遊橫濱，排隊吃知名的小籠包。消息指出，該男子是一名大企業的上班族，長相酷似日籍旅美職棒選手大谷翔平。《女性SEVEN》指出，福原愛強調，自己在精神狀況不佳時，對方是很支持自己的朋友之一。

福原愛與日本白領上班男子約會瘋傳後，江宏傑透過經紀公司華研國際回應，「兩人沒有離婚。小傑不認識與小愛出遊的男子。異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧」。

從微博紀錄看來，福原愛最後一次標註江宏傑是在今年1月10日，求救網友，「這位聰明的帥哥把微博的密碼帳號全部都给忘了，大家知不知道有没有救他的方式？」1月10日之後就再也沒有標註江宏傑了。

對於此風波，大部分的大陸網友仍給予雙方祝福，認為感情的事情很難說清楚，如果不愛了就好聚好散吧！

(中時新聞網)