許多人在晚上睡覺時才會做夢，不過也有人在白天休息時做夢，生肖運勢網站「生肖運勢天天看」分析，白天的夢境中如果出現鮮花、豆腐都是吉兆，預示著財運即將走高，若在夢中抓蝦、或看到黃色房屋，更象徵事業有貴人相助，有望邁向成功。

▍1.夢見鮮花

夢見盛開的花，不管是長在戶外，還是佈置在室內，都是非常吉祥的象徵，預示著最近天降鴻運，會獲得發大財的機會。夢到的花是菊花的話，晚年必定有大成就；夢到的若是牡丹花，則代表你後半生能夠大富大貴；夢到的是玫瑰，那麼你日後會身享榮華，晚年子孫興隆，個個都有大出息。

▍2.夢見豆腐

夢見豆腐代表最近財運很旺，可能會發一筆財，接下來一切都會很順利。若是夢見自己在做豆腐，說明辛苦付出即將得到回報。商人夢見豆腐，表示會發現賺錢商機，要好好抓住機會。

▍3.夢見抓蝦

夢見抓蝦，五行主水，水為財，此乃吉兆，預示將有發大財機會擺在面前，財運將至，千萬不要錯過。從事金融、理財等相關行業者夢見抓蝦，代表之後會有貴人相助，可發大財。

▍4.夢見黃色

夢裡的黃色，具有生命力、智慧、意識、權力等含義，如果夢到黃色，意味著身份地位將得到提升，會擁有一定的權力。夢到的黃色房子，則預示有機會進入更高的權力階層。上班的人夢見黃色，說明很快就會找到一個高收入的工作，生活品質會得到明顯的提高，不會再為錢發愁。創業的人夢見黃色，事業進展會很順利，可以邁向成功。

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(中時新聞網)