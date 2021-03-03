去年車市在新冠疫情的影響下景氣低迷，反而大陸「蔚來」、「小鵬」和「理想」等車廠股價不減反增，不過特斯拉在大陸高階電動車仍在主導地位。據CNBC報導表示，部分大陸民眾在電動車之間的考量，價格、續航力和政策的支持為他們首要因素。

CNBC綜合民眾的評論指出，在購入的電動車的考量中，價錢無非為一大主因，29歲的王先生稱，對蔚來汽車的售後服務很是滿意，為他省下跑維修場的時間，同樣的，價格因素對他來說也是考量要點之一，在經理的介紹下，與較貴的車款「雷克薩斯（Lexus 即凌志）」做了比較，權衡之下購入了他人生中第1台電動車，售價45萬人民幣（新台幣約193萬）的「蔚來ES6」車款。而相比特斯拉，鑒於他朋友的體驗和網上一些在店內的不良服務，對特斯拉並沒有很好的印象。

另一方面，續航力同樣也在大陸消費者的考量中，居於大陸北方41歲的張先生表示，他比較擔憂電動車的性能在開暖氣的同時，是否有足夠的動力支撐1趟行程。

去年秋天，張先生購入了1台「理想One」，同時附有能為電池充電的油箱，單次充電可為該車續航里程從180公里提升到800公里。但用了一陣子之後，他發現電動車相較汽車維修更麻煩，該地缺乏公共充電基礎設施，所以他應該不會再考慮在東北地區再購入一台。

在大陸的電動車市場，政府為支持電動車在當地的發展，投入補貼計畫，並且強調將建立國家充電系統。但理想汽車投資人黃明明指出，較之美國，大陸多數的電動車沒有固定的停車格，讓駕駛沒辦法定期為車子充電。

而為了支持電動車在當地的發展，減少大陸城市交通的堵塞及所帶來的汙染，政府祭有利政策，使民眾取得電動車牌照更快更便宜，在以往，民眾需要等上幾年才能取得昂貴的燃油汽車牌照。

1名在杭州等了近1年燃油汽車牌照的27歲民眾透露，在政府的補貼下，他以18萬元人民幣（約77萬元新台幣）購買1台「小鵬G3」電動車，而他也不再執著於燃油汽車牌照。

高階電動車製造商特斯拉仍在大陸市場佔主導地位，據CNBC觀察，在晚上通勤車中，共有11輛特斯拉、2輛蔚來以及1輛小鵬汽車的最新車款「P7」。

(中時新聞網)