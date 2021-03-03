鶯歌工商投手陳冠豪在木棒聯賽8強對上強敵穀保家商，他連續解決前8棒打者，直到第3局才因連續安打失分，總計6.2局只被敲4安、失1分，讓穀保總教練周宗志稱讚是A級投手。而陳冠豪投球姿勢怪異，穀保打者說很難掌握出手點，不少網友指出他的姿勢像「阿甘」蔡仲南，但陳冠豪本人則笑說不太像。

陳冠豪透露過去自己都是常見的上肩投球，因為自認沒有爆發力，因此嘗試過各種不同姿勢，現在投球前會往後拉一下停頓再出手，少見的姿勢還是自己在練習時「玩」出來的，「這樣丟效果不錯，球速變快很多，從高一只有129公里，改動作一年多到現在最快145公里。」

穀保家商打者也說陳冠豪投球姿勢怪異，往後拉有藏球效果，較難判斷球路，也多少會擾亂打者，是不好對付的投手，連穀保總教練周宗志都說，「他不管是速度、控球都具備A級投手的條件。」不過陳冠豪表示改動作時沒有考慮要藏球，只是純粹想要找到更能出力的投球方式。

此外陳冠豪的姿勢常被網友點出很像棒壇前被蔡仲南，陳冠豪笑說已經習慣了，「我完全沒有參考過他的，是巧合，我自己是覺得沒有很像啦，差異是他蹲比較誇張一點。」

陳冠豪此戰投6.2局只被敲4安、失1分，另有5次三振，鶯歌以0比3敗給穀保，雖然承擔敗投，不過陳冠豪表示相當滿意這場的表現，「以前對他們沒投這麼好過，尤其自己沒有保送，今天控球很理想，球速也不錯。」

鶯歌工商「怪投」陳冠豪。（學生棒聯提供）

(中時 )