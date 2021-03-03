市場波動大，客戶急需資金調度。新光人壽3日宣布，推出一年期新台幣保單貸款專案，線上動支利率1.5％，非線上借款則是2.5％，都是目前壽險市場最低利率，但適用有二大限制，一是必須在4月16日前借款，且必須借滿一年，則一年期間才都適用這最低利率。

新壽表示，近年都會「定時」推出保單貸款優惠利率專案，去年6月到8月的暑假檔期，即一口氣推出最低利率1％，非線上借款2％的專案，保戶可適用到2020年底，許多保戶都會動用，且「借滿借好」，共借款近70億元，平均單筆約30萬元，新壽分析，去年大部分保戶用保單借款，來支應報稅、繳學費及去年新冠肺炎疫情影響下的資金調度。

今年新壽農曆年前及開學季都沒有推保單貸款專案，被不少保戶「追問」，才會在3月「補推」保單貸款專案「疫轉錢坤」，且這次有綁條件一定要借滿一年，中途若提早還款，即不適用超低利率，回歸保單原本的借款利率，一般多是3～7％之間。

新壽表示，保戶在新台幣保單可貸款額度內，用網路申請及動撥，一年內不還款，則新貸額度一年內都享1.5％利率，若是用其他方式，如臨櫃申貸、服務人員代辦、新壽現貸卡自ATM提領等，則利率就是2.5％，這次專案亦不設借款總額度上限，只要保戶的保單可以動支，都可以申請保單貸款，適用這次的優惠利率。

新壽亦與兄弟公司新光銀行合作，其可隨時動用保單貸款的現貸卡，逾20萬張卡，可在全台近500台的新光銀ATM借款，亦可使用其他金融機構的ATM提款，只是要跨行費用。

今年1月，台灣人壽亦推出其保單貸款優惠利率專案「龍來貸」，是從1月到3月31日，提供保單貸款金額新台幣20萬元以下是利率3.25％，借20萬元（含）以上利率則降到2.95％，此利率是從保戶借款日起到4月30日，1月就動用者，最長就適用四個月。

台壽即分析保單借款四大優點，一是免擔保，不須聯徵報告或提供財力證明，也免保人或抵押品，動支較為方便；二是免手續費；向銀行借信貸、房貸還需數千元的開辦手續費，保單貸款則免；三是申貸管道便利，壽險公司目前多提供臨櫃、委託業務員送件，還可郵寄、傳真、或網路線上借款，也可ATM動支；四是快速撥款，臨櫃申請或網路借款通常只要一個工作天即可撥款，其餘方式也只要兩至三個工作天；五是隨時動支，多數沒有綁約，提前還款無違約金。

(工商 )