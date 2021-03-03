中科廠商受惠於遠距商機、5G及高效能運算等應用需求強勁，晶圓代工7奈米等產品出貨暢旺，2020年營業額締造高達9,359.79億元，年成長17.4％，續創歷史新高。中科管理局表示，中科在晶圓代工等相關產業鏈訂單需求持續暢旺下，2021年營業額破「兆」在望！

此外，中科園區2020年出口額5,375.26億元，年成長20.25％；就業人數51,827人，增加1,010人，年成長1.99％，均創歷年新高。

中科管理局表示，就園區主要產業而言，積體電路產業受惠於5G、伺服器及高效能運算需求增加、半導體高階製程訂單續增等利多因素，2020年營業額直逼7,500億元，年成長達23.8％，積體電路產業營業額比重已占了中科整體營業額的8成；光電產業2020年下半年在宅經濟需求強勁帶動下，面板需求持續回溫，去年營業額逼近1,500億元、衰退3.12％，光電產業營業額比重佔近16％。

至於精密機械產業，仍因美中貿易戰及疫情影響，終端需求放緩，加上各國封鎖措施及邊境風險嚴管政策，影響設備訂單與出貨，2020年營業額衰退5.79％；另生物技術產業因疫情帶動檢測試劑需求量增加，設備及試劑價格亦漲價，帶動營業額年成長5.55％。

此外，中科2020年共引進高科技廠商22家，主要以精密機械9家最多、生物技術5家、光電4家、電腦周邊2家、積體電路及通訊各1家，總投、增資金額達248.94億元。

統計截至2020年12月底，中科已引進219家國內外高科技廠商，計畫投資額逾2兆1,355億元。而2020年引進的亮點廠商，包括全球第二大及國內第一大滾齒凸輪式分度盤製造商-歐權公司成立研發中心，研發CNC分度盤及刀具交換機構；合錦光電研製非接觸式智慧監測照護系統，透過資通訊科技、光學影像辨識技術運用在醫療及健康領域，讓被照護者獲得更精準及人性化的服務，並有助於解決現照護員人力不足的困境。

還有，全世界第四大高階五軸聯動機械製造商-達佛羅公司，主要研製智能五軸聯動工具機，可應用於航太、高階模具及醫療等產業；成立逾50餘年的工具機大廠-榮光機械，研製外、內圓磨床、無心磨床及刀具磨床等產品。

展望2021年，中科管理局表示，在疫情及美中關係的不確定性等因素，雖將持續影響全球供應鏈重組及經濟復甦的速度，惟台商回台投資意願高、遠距商機帶動相關設備需求成長、5G通訊基礎建設、高效能運算及車用晶片新興科技應用等，將促使晶圓代工等相關產業鏈訂單需求持續暢旺，進而使園區半導體產業出口成長，可望續推升中科營業額再創新高，「兆元園區」指日可待。

(工商 )