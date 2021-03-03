WBL系列影集《第二名的逆襲》左起石知田、張睿家、林子閎、楊宇騰、與座重理久、李齊、羅德弘著正裝出席首映記者會。（WeTV、結果娛樂提供）

《第二名的逆襲》張睿家（左）、石知田虐心劇情將在第二季解鎖。（WeTV、結果娛樂提供）

由WeTV、結果娛樂共同出品的WBL系列影集第二季《第二名的逆襲》3月5日全球首播，3日舉行首映記者會，導演姜瑞智率林子閎、楊宇騰、李齊、羅德弘、與座重理久，及特別演出的張睿家、石知田連袂出席。跳脫第一季學生時期的夢幻甜蜜，第二季正式進入西裝筆挺的職場爭鬥，感情更貼近現實，多了些苦與澀的人生。林子閎坦言拍這部戲期間可能壓力太大，吃東西就會吐，瘦了10幾公斤，從79瘦到69公斤左右。他與人在大陸的女友四葉草因為疫情已1年多沒見，加上身形暴瘦，因此被關心是否已分手？對此他閃躲避答，楊宇騰還跳出來救援：「女朋友就我啊！」

《第二名的逆襲》劇情發生第一季結局的五年後，林子閎與楊宇騰這一對「德逸CP」，剛在一起就被分開五年，從甜蜜佳偶變分手怨偶，意外在同間公司重逢後，楊宇騰性格「黑化」上演報復折磨林子閎的虐戀情節。兩人在第二季有一場關鍵的醉後床戲，看劇本時都認定這場戲是「魔鬼場」，拍攝前，他們向導演姜瑞智提議丟本，不照劇本上去演，把所有台詞全都丟掉，甚至要求「真喝」再上。林子閎說：「那一場我很醉，但YU是清醒的。」很多人談感情會問，你喜歡我什麼？為什麼喜歡我？林子閎認為：「真的很喜歡一個人時是沒有原因的，不管別人懂不懂，當下在做這件事情時已經把所有一切拋開，而我當下真實感受是很痛苦的。」或許是受到酒精催化的緣故，這場戲兩人都將壓抑許久的內心情感一次宣洩出來，令在場所有人都看哭了。

導演姜瑞智幫林子閎補充，其實他現場喝了三杯威士忌，因為我故意對他放狠話：「如果這場不OK，你可以不用當演員了沒關係。」拍攝期間姜瑞智坦言曾對林子閎說過兩次重話，這是其中一次，問及是不是故意使出激將法，林子閎非但沒有走心還現場告白：「我好愛導演！」姜瑞智則感性地回應林子閎：「因為我想要幫你，你不是一個人。」拍攝這場戲時，張睿家也在現場，他表示：「YU應該也不知道，子閎會怎麼丟球。」楊宇騰說：「拍得時候他是真的用力拉我、摔我，但我們沒有受傷。」林子閎透露從去年進組拍戲到現在宣傳期，已經從原本79公斤瘦到現在69公斤，「沒有刻意減肥，可能就是心理影響生理，給自己太大壓力。」

粉絲敲碗已久的「表哥」張睿家與「表嫂」石知田這對「守真CP」的虐心故事也終於要在第二季《第二名的逆襲》解鎖登場，劇中患有情感障礙的張睿家退下校醫一職，開了餐酒館當起老闆，竟意外遇見當年的問題學生石知田，還堅持不懈找了他12年，甚至誤會「表弟」林子閎是他的情人，在工作上林子閎又是石知田上司，三人關係剪不斷理還亂。張睿家表示，「情感障礙不是天生的，一定是受過某種傷害，慢慢地裴守一會打開他的心房。」他也在首映會上向監製喊話拍第三季：「可以拍首一情感障礙的緣由喔。」

石知田表示：「一開始拿到角色覺得很吸引人，希望做出角色的邊緣性格，但又能討人喜愛，而且真軒看守一的眼神跟看其他人都不一樣，他看守一的眼神是blingbling的，眼睛說著『看我看我』。」張睿家則笑稱兩人是劇中的「動作戲」擔當，相遇的第一場戲，石知田不但撞上他胸口又大口咬傷他手臂，後頭還有上警局將他一肩扛起的帥氣戲碼，兩人雖是第一次合作但默契卻意外的好，張睿家說：「跟知田對戲很舒服，每一次試戲他給我不同的動作，我也可以給出不一樣的，這就是火花。」兩人也將有一場被導演姜瑞智稱為「魔王場」的壓軸道別戲，引爆淚腺的揪心程度絕對不會輸給另一對。

李齊與羅德弘這一對「鮪魚CP」在第二季中也從朋友升格為情侶，戲中分別是林子閎與楊宇騰好友的兩人，一路見證「德逸CP」感情上的轉變也將繼續發揮「神助攻」幫助兩人復合。羅德弘表示：「我們就是一種互補的關係與愛情，他平時對我兇兇的但其實對我很在乎。」而李齊也為角色難得表露心意，「哲宇想方設法進書逸公司當他特助，就是為了看管他的另一半。」此外，劇組特別找來日本演員與座重理久飾演楊宇騰父親，他曾演出日本版《超人力霸王》男主角，擁有日本血統的兩人不但在劇中以日文對戲，更意外被讚有「帥氣父子臉」，個性幽默風趣的與座重理久也在首映會跟著敲碗：「第四季可以拍周爸爸的逆襲！」

WBL影集系列第一季《永遠的第一名》以優質的製作品質與高顏值CP的互動火花，短短六集交代出層次分明的愛情轉折，勾勒出台灣難得一見的BL作品樣貌，撩陷全球腐女粉絲，掀起巨大迴響，甚至獲得「台灣BL劇天花板」的美名，不僅被翻譯成8種以上的語言，播出期間蟬聯WeTV台灣、香港、泰國、越南、日本、韓國、菲律賓、巴西、墨西哥、西班牙等地區的台劇點擊率冠軍。《永遠的第一名》在台灣地區總播放量自開播以來持續攀升成長20倍以上，在播映平台全球播放量自播出至上周也成長了數10倍，聲勢持續看漲。

李齊與羅德弘這一對「鮪魚CP」在第二季中也從朋友升格為情侶，戲中分別是林子閎與楊宇騰好友的兩人，一路見證「德逸CP」感情上的轉變也將繼續發揮「神助攻」幫助兩人復合。此外，劇組特別找來日本演員與座重理久飾演楊宇騰父親，他曾演出日本版《超人力霸王》男主角，擁有日本血統的兩人不但在劇中以日文對戲，更意外被讚有「帥氣父子臉」。

由WeTV、結果娛樂共同出品，金鐘行銷蔡妃喬監製、金鐘及電影億萬票房導演姜瑞智執導、編劇林珮瑜執筆、潘心慧擔綱製作的WBL系列影集第二季《第二名的逆襲》共六集，高顏值卡司林子閎、楊宇騰、張睿家、石知田、李齊、羅德弘全是一時之選，3月5日起，每週五晚間八點在全球WeTV上線，日本VideoMarket、RakutenTV同步播岀，每週更新一集。

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(中時 )