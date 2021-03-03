原PO在臉書上抱怨岳母和老婆的誇張行為。(圖擷取自靠北婚姻2.0)

「沒想到把岳母接過來暫住，竟是噩夢的開始」。一名人夫分享，婚前他貸款買了房，婚後和老婆同住，直到前陣子岳父過世，老婆提意將岳母接過來暫住，沒想到岳母入住後開始訂起一大堆家規，甚至還有門禁讓原PO相當不習慣，就在日前因為原PO晚歸，沒想到岳母竟將大門深鎖，老婆態度事不關己，讓原PO徹底爆炸，於是提出2條件讓老婆做選擇，「三天內做決定，X馬的」。

這名人夫今(3日)在臉書粉專「靠北婚姻2.0」上大吐苦水，他和老婆結婚2年，結婚後就住進他婚前貸款買的房子，享受兩人世界。直到日前岳父過世，老婆提議讓岳母來家中暫住，「因為老婆是獨生女，岳父走後就只剩岳母自己在家，想說沒差就答應了，沒想到卻是我噩夢的開始！」

人夫表示，岳母住進來後訂了一大堆家規，最讓他受不了的就是門禁，「晚上還有門禁，我跟同事小酌回來也碎念，晚上跑出去買東西或是去朋友家也被念」，還說岳母有時甚至會兇他，要他不要再晚歸。實在受不了岳母，原PO決定請老婆出馬談談，沒想到老婆竟事不關己回應，「我媽從小就是這樣管我的阿，久了就習慣了啦！」原本想忍耐度過，沒想到壓倒駱駝最後一根稻草的事發生了。

不久前原PO替朋友慶生，所以比平常時間更晚到家，沒想到原PO返家時發現大門被深鎖，他便請老婆下來替自己開門，而老婆卻淡淡回應，「我媽說你破壞規矩，所以叫我不准幫你開門」，讓原PO理智線斷裂，隔天一早便和老婆談判，並給出2個選擇，「第一，請你媽給老子搬出去！第二，離婚，你跟你媽一起搬出去！」

貼文發出後網友都看傻，直呼太誇張，「乞丐趕廟公的概念，寄人籬下還擺老」、「這對母女真的誇張了，很不行」、「你的作法很正確，另外，界線要畫清楚，哪怕只是用過的衛生紙亂放這種小事，一開始就要講清楚」。

(中時新聞網)