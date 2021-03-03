鳳梨銷陸受阻，全台挺鳳梨！台灣電力工會與石油工會將各購買2.5萬顆及2萬顆鳳梨，合計採購8萬多公斤，今天在台南市政府民治市政中心簽署鳳梨訂購單，台南市長黃偉哲也感謝謝兩大工會訂購，成為台灣農民堅強後盾。

台電工會理事長丁作一、石油工會代表莊爵安代表簽署鳳梨訂購單。丁作一表示，台南是鳳梨生產大市，工會責無旁貸、義務相挺，尤其台南生產的鳳梨品質質優，希望幫助農民突破這次困境，也相信在大家共同支持下，鳳梨能順利銷售出去。

黃偉哲表示，台灣鳳梨從屏東、高雄、台南一路收成，目前是高、屏產季，再2、3周後是台南盛產，接著是嘉義，台南農產運銷公司已跟高雄、屏東、嘉義聯繫，先由屏東出貨，接著換高雄、台南、嘉義分批送出，照顧各地果農。

民進黨南部4位執政縣市長今天下午到中常會訴求「買鳳梨，挺農民」；台南市長黃偉哲帶著優質台南鳳梨及相關產品北上，總統兼民進黨主席蔡英文仔細研究桌上滿滿的鳳梨商品，訝異「還有鳳梨吐司」。

黃偉哲表示，他對關廟鳳梨和台南各區的鳳梨有信心，希望台灣民眾不是靠情緒，而是靠鳳梨品質好來愛用鳳梨，也希望藉這次的鳳梨事件受國際關注度而提升台灣的鳳梨知名度，讓全世界很多好朋友，吃爆台灣鳳梨、用爆台灣的鳳梨產品。

黃偉哲說，除了鳳梨吐司，台南在地還有非常多鳳梨產品，例如鳳梨汁、鳳梨酵素、鳳梨豆腐乳還有鳳梨磅但高等，產品以外，台南也有各種鳳梨相關冰品、飲品，還引用一句老話，「找飯店？Trivago！」，「吃鳳梨？來台南！」。

(中時 )