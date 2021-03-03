北市府動保處於3日在古亭河濱公園啟用「古亭狗活動區」，副市長黃珊珊指出，未來北市 12區都會打造狗公園。，並將視需求邊做邊調整。（吳康瑋攝）

北市府動保處於3日在古亭河濱公園啟用「古亭狗活動區」，副市長黃珊珊指出，未來北市 12區都會打造狗公園。，並將視需求邊做邊調整。（吳康瑋攝）

北市府動保處於3日在古亭河濱公園啟用「古亭狗活動區」，副市長黃珊珊指出，未來北市 12區都會打造狗公園。，並將視需求邊做邊調整。（吳康瑋攝）

北市府動保處於3日在古亭河濱公園啟用「古亭狗活動區」，副市長黃珊珊指出，未來北市 12區都會打造狗公園。，並將視需求邊做邊調整。（吳康瑋攝）

北市府動保處於3日在古亭河濱公園啟用「古亭狗活動區」，副市長黃珊珊指出，未來北市 12區都會打造狗公園。，並將視需求邊做邊調整。（吳康瑋攝）

北市府動保處於3日在古亭河濱公園啟用「古亭狗活動區」，副市長黃珊珊指出，未來北市 12區都會打造狗公園。，並將視需求邊做邊調整。（吳康瑋攝）

為讓毛小孩有更多公共活動空間，北市府動保處於3日在古亭河濱公園啟用「古亭狗活動區」，但現場有飼主抱怨場地太小，僅有703平方公尺，無法讓毛孩盡情奔跑，對此，北市副市長黃珊珊回應，公園空間寸土寸金，每處成立都經過公民參與，且此處已可接水電已屬不易，會邊做邊修正，未來北市 12區都會打造狗公園。

黃珊珊指出，平時路上不常見到嬰兒用品店，但寵物用品店卻到處都是，可見毛小孩已成為台北市民之一，因此為讓毛孩們都能輕鬆活動空間，北市府會盡快推動讓飼主及動物都能安心、放鬆奔跑的環境。

黃珊珊表示，設置友善動物空間，需要與當地居民溝通，且必須規畫完善的供水及護欄等設施，並非短時間就可以完成的任務，但她認為毛孩權利已成為北市施政的重要議題之一，未來會持續與各區居民協調討論，並在今年底前完成17座狗狗活動區。

她強調，到時候所有新增的活動區內，都會設置安全圍籬與出入口雙道門加強防護，也有休憩座椅及狗便袋箱、垃圾桶及洗手足台等，提供飼主及犬隻在園區內的基本需求，並且17個活動區就有2座為狗運動公園，其中一處為現有的迎風狗公園，另一處將新增在百齡左岸河濱公園內，活動區域較廣，毛孩也能盡力奔跑舒壓。

北市動保處長宋念潔說，狗公園的大小，將取決於居民願意給動保處多大的面積，再根據面積來評估是否能分大、小犬區，此外，園內除了草皮外，未擺放其他設施，主要是因為擔心颱風下雨淹水造成損壞，所以才沒有設置運動設施。

動保處指出，古亭狗活動區位於環河南路堤外，民眾可從同安街和水源路交叉路口的天橋走到堤外的古亭河濱公園內，該區為動保處花費8個月的時間、180萬預算，所打造的狗活動區，提供飼主輕鬆帶毛小孩前往運動玩耍。

(中時 )