中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.17％、創史上次低，較上一期的0.174％下滑0.4個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要是農曆春節過後資金回籠效應，積極進場搶標的結果。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，共吸引4,749.9億元資金進場搶標，投標倍數2.79倍，得標比率僅35.79％。銀行資金調度主管表示，市場過剩資金氾濫，尤其春節過後資金加速回籠，積極尋求相對穩定去處，進場搶標定存單，使得得標加權平均利率續下滑，位在市場預期的0.17～0.18％區間的下緣，並為史上次低水準。

364天期定存單在2020年12月初創下得標利率0.164％的史新低，2021年1月當期提前至2020年12月底標售，大幅反彈至0.199％，但2、3月接連二期又回落。銀行資金調度主管指出，儘管美債殖利率衝高的連動效應，使得市場利率出現上揚，但資金過剩結構不變下，並無持續大幅衝高的可能，粥少僧多的搶標結果，得標利率回落符合預期。

(工商 )