由《紅衣小女孩》系列億萬導演程偉豪監製，搭檔《浪子回頭》MV破億點擊導演殷振豪的「雙豪組合」攜手打造，2021最揪心的台式新浪漫愛情電影新作《當男人戀愛時》，今日發布幕後花絮許瑋甯為戲挑戰篇，開頭只見許瑋甯以一身農會制服搭配樸素的馬尾造型活潑地介紹工作環境，和在電影中的角色形象相差許多。為飾演在《當男人戀愛時》中因父親負債累累、生活壓力沈重的女主角「浩婷」，私下其實相當愛笑的許瑋甯必須挑戰全程臭臉演出，偏偏遇上愛即興演出的天敵邱澤，總是讓她忍不住笑場。此外，導演殷振豪希望許瑋甯突破亮眼外表的限制，讓她外型更符合故事設定的小鎮環境，許瑋甯在電影開拍前就積極挑戰「曬黑」任務，除了去做日曬機課程，敬業的她還會天天加碼騎單車去海邊曬日光浴，開拍後則一有空檔就到空曠處曬太陽，但一心想曬更黑的許瑋甯忍不住大嘆：「我太難曬黑，一曬就長雀斑！」雖說白肉底的她曬不出心目中理想的黝黑膚色，但還是跟原本的膚色差了好幾階，最終效果也讓導演相當滿意。

較少接演愛情電影的許瑋甯，這次在《當男人戀愛時》中演出純樸善良的「浩婷」，面對邱澤死纏爛打的追求時，給予無限的白眼之餘也會強悍保護自己。許瑋甯形容女主角的個性「派」得可愛，跟她本人滿像的地方在於「對於要進入一段關係時，心中會有很多小劇場」，跟她不像的地方則是「浩婷比較兇！」結果馬上被導演殷振豪吐槽：「我覺得瑋甯心中明明也有點嗆辣、兇悍的台灣女生氣息！」而在正式預告中有一場邱澤與許瑋甯在冰果室的「啥款」對話，這句喜感十足的台詞讓台語不流轉的許瑋甯頻頻笑場，她的可愛口音更是逗樂現場工作人員。導演殷振豪解釋，他設定許瑋甯的角色本就台語不好，但因為在農會上班需要會講簡單的對話，而他也特意在後期劇情中埋伏筆，設定許瑋甯和邱澤兩人因為感情發展順利，許瑋甯心中對男友產生認同感後，自然而然會跟著邱澤講台語、啃甘蔗，這些都是情侶之間甜蜜的表現，觀眾也更容易跟著許瑋甯的表演感受到兩人間的化學變化。《當男人戀愛時》由索尼影業發行、金盞花大影業製作與行銷，將於3月26-28日推出感動口碑場，4月1日全台正式上映。

(中時 )