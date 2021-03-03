北市勞動局「中小企業法遵訪視」結果出爐，竟發現約有1700家出現法令瑕疵，其中3成、約500家未依法置備出勤紀錄，或出勤紀錄記載不確實，勞動局長陳信瑜3日嚴正呼籲，未置備可被處9萬至45萬元，若未記載到分鐘可處2萬至100萬元罰鍰。

國內不少企業行號，自認為是新創公司，一昧的崇尚彈性自由管理作風，完全不管出勤狀況，對此，北市勞動局長陳信瑜呼籲，企業主千萬別心存僥倖，以為沒被投訴，就以管理麻煩、勞工不願配合為由，擅自取消出勤紀錄，或僅以符號註記差勤，她強調，這些未將出勤紀錄記載到分鐘的行為，都是違法行為。

陳信瑜指出，「勞動基準法」要求事業單位要置備、保存出勤紀錄，若違規可被處以9萬至45萬元的罰款，若未記載到分鐘，最高更有可能遭裁罰2萬至100萬元，中小企業老闆一旦沒注意出勤紀錄，恐怕將損失慘重。

陳信瑜補充說明，現行出勤紀錄置備及記載方式十分多元，包括簽到簿、出勤卡、刷卡機、指紋機、人臉辨識等；外勤人員也可配置GPS（全球定位系統）或相關行動裝置軟體，讓勞工在工作場所隨時可記錄工作時間，這些紀錄都必須妥善保存5年。

勞動局指出，市府有提供「勞條健檢師」服務，由專業的勞動條件檢查員，親自到企業逐項指導，輔導雇主應依法置備勞工名卡、出勤紀錄、工資清冊等，並解說現行規定及應調整的改善事項，以免業者遭到裁罰還搞不清楚原因。

(中時 )