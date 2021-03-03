桃園市長鄭文燦3日在防疫會議中指出，台東縣防疫旅館都已退場，請求桃園支援，宣布歡迎台東人來桃園防疫旅館入住，「轉介來我們就收！」桃園目前17家防疫旅館入住率不到4成，但預估3月1日起居隔者「一人一戶」新政策上路，需求會再增加。

桃園位處國門之都，就算年初桃園爆發醫院和社區感染，澎湖等離島率先發出「避桃令」，桃園防疫旅館依然大方接納澎金馬的離島鄉親，讓從國外回來的離島鄉親，完成14天隔離期後，再轉搭乘國內線返回離島。

觀旅局長楊勝評昨在防疫紓困振興專案會議時提到，台東縣府也因應防疫旅館退場，請求桃園提供協助，鄭文燦當場宣布，全力協助轉介台東縣有居家檢疫需求的縣民入住桃園防疫旅館，「只要轉介來我們就收！」

鄭文燦也提到，中央流行疫情指揮中心宣布自3月1日起，居家隔離者採1人1戶新制，預期桃園防疫旅館將有新增需求，指示觀旅局提前因應。

楊勝評指出，因應農曆春節前大量返鄉過節潮，桃園市防疫旅館量能一度增至26家、2650個房間，隨著高峰期已過、需求下降，部分旅館陸續退場，目前全市防疫旅館調整為17家、1558間房，截至昨天入住621人、入住率約40％，累計期滿離開人數達1萬8366人次。

楊勝評進一步指出，桃園市目前防疫旅館分為一般旅客和外移移工，一般型有10家、1217間，目前入住人數438人、住房率36％，外籍移工專用防疫旅館有7家、341間，目前入住人數183人、住房率53.7％，會持續滾動式檢討，只要接近8成就會立即協調旅館增加房間數。

(中時 )