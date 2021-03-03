久旱苦等不到甘霖，農田水利署台中管理處轉而求助神明，本周日將與大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，預計上午9點於廟前廣場設壇，恭請媽祖普降甘露、化解旱象。據了解，大甲媽祈雨法會已近60年未舉辦，法會當天約500多信眾參加，要求穿著白色襯衫，廟方正開會籌備祈雨儀式，僅表示「相關細節明日向各界說明」。

大甲媽祈雨法會從清朝至今百年來祈雨數次皆有成，廟方人員表示，過去大甲若發生旱災，機關首長、地方士紳等便成立祈雨管理委員會，擲筊請示神明指示祈雨日期；參與祈雨法會的地方首長、士紳與黎民百姓「穿麻衣、戴草箍」，讓蒼天了解老百姓因旱災已苦不堪言，如喪考妣，祈求降雨解旱。

鎮瀾宮最近一次舉辦祈雨法會是在1963年，地方人士回憶，一開始先在鎮瀾宮天井立「祈雨壇」，恭迎鎮殿媽祖、五穀爺、及貞節媽等神像，安座於「祈雨壇」，祈求上天普降甘霖，拯救眾生。這段期間誦經團並不斷誦讀祈雨的經典，如十小咒、普門品等。

(中時 )