早期的農業社會中，天穿日是十分重要的節日，一般民眾要過完元宵節才算過完農曆年；但在農業社會的客家民族來說，過完了天穿日才會開始收拾心情打田插秧，展開一年的農忙時節；蘊含著保持環境生生不息、資源永續發展的環保意義。

客委會指出，天穿日的由來還有一說是，因火神祝融和水神共工的爭鬥，天空因此破了一個洞，當時女媧煉石補天，拯救了蒼生，為了感念女媧娘娘的恩德，在這一天，勤勞的客家人會「男不耕田、女不織布」，以免鋤頭會挖破大地、穿針而戮破天空。

因此許多客家庄會舉行慶祝活動及儀式，如唱山歌比賽，還會油炸「油堆子」、煎甜粄，以「一枚煎粄補天穿」敬拜女媧娘娘、感念女媧補天拯救蒼生。

客委會表示，在2010年1月27日所公布的《客家基本法》中第十四條明訂應訂定全國客家日，以彰顯客家族群對台灣多元文化之貢獻，客家委員會遂自隔年起將天穿日定為全國客家日，在國內倡導與慶祝。

(中時 )