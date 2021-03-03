劉姓職業軍人日前獲邀到鄰居兄長家慶生，眾人酒酣耳熱後，他竟偷偷潛入大嫂房間，一手一手摀住對方眼睛，接著上下其手，女方以為是丈夫爬上床，直到他喊了一聲「大嫂」，女生才驚覺被輕蔑，事後向警方提告，屏東地院審酌後一審判刑4年，並需賠償15萬元，可上訴。

判決指出，當天鄰居友人一場慶生會，劉男獲邀到場同樂，聚會持續到凌晨3、4點，女主人以有睡意為由先回房間休息，男子見狀尾隨走到房間，先一手遮住女子眼睛，另一手不斷上下撫摸。

當時女方誤以為老公求歡，以手推擋肩膀明示拒絕，但劉男仍不斷伸出狼爪，直到他喊了聲「大嫂」，女生才驚覺不對，要求他立刻離開。

女方泣訴，當時他一邊強吻時一邊說，「大嫂，你要不要知道大哥的一些秘密」，這才發現不對，她怒斥，「你知不知道我是誰」，劉還回說，「我知道你是大嫂」，她則回稱「你趕快出去我房間，我不想看到你，我小朋友在旁邊睡覺」。

事後考量雙方是多年鄰居且兩代友好，女方家人曾給機會讓劉男出來道歉，但女方親友痛批，考量劉男是軍人且與女友論及婚嫁，又住在家裡附近，其實不想走法院，但他死不認錯，家人覺得太過分了，才去派出所。

女子丈夫更痛斥對方，你真的不應該犯這錯，你要對外怎樣都隨便你，哥不會管你，我也不會多講你一句，「不過這是你嫂子，我們一起長大，我們看著你長大，為什麼要這樣子」。

承審法官認為，劉男為逞一己私慾，漠視對方意願，導致女子身心受創，事後更狡飾辯詞，難認有悔意，審酌後一審判刑4年。

(中時 )